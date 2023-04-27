Комітет Європарламенту підтримав скасування ще на рік мит для України

Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив продовження ще на один рік скасування дії ввізних мит ЄС на український експорт.

Про це повідомили у пресслужбі Європейського парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Члени Комітету з міжнародної торгівлі схвалили продовження призупинення ввізних мит, антидемпінгових мит та захисних заходів щодо українського експорту до ЄС ще на один рік.

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Це стосується:

овочів й фруктів, на які поширена система вхідних цін;

сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, які підлягають тарифному квотуванню.

"Промислові товари підлягають обкладенню нульовими митами з 1 січня 2023 року відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, тому вони не включені до нової пропозиції", - йдеться у повідомленні.

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За даними Єврокомісії, Євросоюз на сьогодні є найбільшим торговельним партнером України. На союз припадало 39,5% української торгівлі у 2021 році. Україна, зі свого боку, є 15-м найбільшим торговельним партнером ЄС, оскільки на неї припадає близько 1,2% від загального обсягу торгівлі.