Передача Україні F-16 скоріше стримуватиме Росію, ніж "провокуватиме" її, - Кулеба
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Постачання Україні західними партнерами артилерії, танків, РСЗВ та далекобійних ракет замість "провокування ескалації Росії" призвели до посилення її стримування, настав час перевірити можливий ефект від винищувачів F-16.
Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Типи озброєнь, які, як нам казали, "спровокують ескалацію Росії" у разі їх постачання в Україну, але так і не спровокували:
- Артилерія;
- РСЗВ;
- ППО;
- Танки;
- Ракети дальньої дії.
F-16 теж не спровокують. Передача Україні F-16 скоріше стримуватиме Росію, ніж "провокуватиме" її. Час зробити цей крок", – йдеться в повідомленні.