Новини • Агресія Росії проти України

Передача Україні F-16 скоріше стримуватиме Росію, ніж "провокуватиме" її, - Кулеба

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Передача Україні F-16 скоріше стримуватиме Росію, ніж "провокуватиме" її, - Кулеба
Постачання Україні західними партнерами артилерії, танків, РСЗВ та далекобійних ракет замість "провокування ескалації Росії" призвели до посилення її стримування, настав час перевірити можливий ефект від винищувачів F-16.

Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Типи озброєнь, які, як нам казали, "спровокують ескалацію Росії" у разі їх постачання в Україну, але так і не спровокували:

  • Артилерія;
  • РСЗВ;
  • ППО;
  • Танки;
  • Ракети дальньої дії.

F-16 теж не спровокують. Передача Україні F-16 скоріше стримуватиме Росію, ніж "провокуватиме" її. Час зробити цей крок", – йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Кулеба у нас уже стал военным спецом? Кто у нас за последнее время еще не попиарился на теме F16 или контрнаступления?
  • Олег Квиташ
    Кулеба спитай у американців чого вони готові гинути за Тайвань чи Південну Корею і їх не ляка ЯЗ КНР та КНДР, а нам не хочуть надати навіть літаки, українці інший сорт людей?
  • govtva
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