Понад 50% смертей у лавах окупантів трапилися через поранення, які не загрожували життю, - Центр тактичної медицини РФ "Калашников"
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це заявив керівник навчального центру тактичної медицини концерну "Калашников" Артем Катулін.
"Понад 30% ампутацій (у зоні бойових дій в Україні. - Ред.) здійснено через неправильне накладення джгута, понад 50% усіх смертей сталося не від поранень, які загрожували життю", - сказав Катулін.
Військові РФ під час війни проти України дістають переважно мінно-вибухові поранення їх близько 70% від загальної кількості, зазначив начальник військово-медичного управління Міноборони Росії Дмитро Тришкін
Близько 10% військовослужбовців надходять до шпиталів через захворювання, ще 10% - через кульові вогнепальні поранення і ще 10% - через травми, додав він.
Близько 24% пацієнтів надходять у тяжкому та вкрай тяжкому стані. Ще близько половини поранених, за його словами, прибувають до медиків у середньому ступені тяжкості, решта - у легкому.