На саміті НАТО у Вільнюсі союзники обговорюватимуть багаторічну програму підтримки України, - Столтенберг
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На саміті НАТО у Вільнюсі союзники обговорюватимуть багаторічну програму підтримки України, яка допоможе перейти Києву від радянської військової системи до західної.
Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Люксембургу, передає Цензор.НЕТ.
"Ми чітко дали зрозуміти, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде необхідно. Я також очікую, що на Вільнюському саміті члени альянсу погодять багаторічну програму. Ми працюватимемо над тим, як допомогти Україні перейти від радянських стандартів, доктрин обладнання до стандартів і доктрин НАТО, а також забезпечити повну взаємосумісність з НАТО", - зазанчив він.
Столтенберг також наголосив на тому, що НАТО має вкладатися "більше і краще у свою оборону у все більш небезпенчому світі".
Саміт країн НАТО пройде у Вільнюсі 11-12 липня.