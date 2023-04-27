Воїнам 241 бригади ТРО ЗСУ під Бахмутом потрібний 1 млн грн на дрони. ЗБІР
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Захисникам України потрібні два дрони загальною вартістю мільйон гривень.
Про це пише у фейсбуці журналістка та волонтерка Тетяна Гончарова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Хлопцям потрібні "очі".
Дорогі очі: ДРОН DJI MATRICE 300 RTK + ZENMUSE H20N &
DJI MAVIC 3 THERMAL ( DJI MAVIC 3T).
Тому наша 🎯Ціль: 1 000 000.00 ₴", - написала вона.
За словами Гончарової, її не лякає сума - лише те, що можна не встигнути зі збором.
Долучитися до збору коштів на дрони можна, переказавши кошти на картку 5375 4112 0561 7892.
Посилання на "банку" https://send.monobank.ua/jar/5ReRLK3b3k.
"ЗСУ зможуть поставити крапку в цій кількасотрічній війні, але наше завдання - щодня підносити їм патрони. Щодня продовжувати допомагати їм - нашим найкращим воїнам у світі", - пише Гончарова.