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Колишній міністр освіти Табачник став радником зрадника Балицького, - Федоров

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Колишній міністр освіти Табачник став радником зрадника Балицького, - Федоров
Ексміністр освіти Дмитро Табачник став радником так "званого" глави Запорізької області Євгена Балицького.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області поповнення. У гауляйтера Балицького новий "совєтнік".

Компанію пікаперу і учаснику секс-скандалу Толмачову, який вчить Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник", - йдеться в повідомленні. 

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Федоров також зазначив, що Табачник балотується в депутати від путінської "Єдиної Росії".

Колишній міністр освіти Табачник став радником зрадника Балицького, - Федоров 01

Топ коментарі

  • Лысый коротышка
    Як думаєте, як краще - "радник зрадника" чи "зрадник радника",
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Блестящая карьера, да Димон?
  • Leon e9048d82
    якби не втік Лох то зараз би був радником у команді Зе разом із Татаровим та Портновим
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