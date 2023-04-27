Колишній міністр освіти Табачник став радником зрадника Балицького, - Федоров

Ексміністр освіти Дмитро Табачник став радником так "званого" глави Запорізької області Євгена Балицького.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області поповнення. У гауляйтера Балицького новий "совєтнік".

Компанію пікаперу і учаснику секс-скандалу Толмачову, який вчить Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду Януковича Дмитро Табачник", - йдеться в повідомленні.

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Федоров також зазначив, що Табачник балотується в депутати від путінської "Єдиної Росії".