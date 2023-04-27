Витік документів Пентагону: Росії не вистачає окупаційних військ

Росія не може встановити над окупованими українськими територіями ефективний контроль через брак особового складу у військах нацгвардії.

Про це йдеться в одному з документів Пентагону, що потрапив до інтернету під час нещодавнього масштабного витоку, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Документ датований кінцем листопада 2022 року. В ньому йдеться, що в серпні 2022 року на території України перебували щонайменше 27,5 тис. військовослужбовців нацгвардії РФ. Відтоді ці війська понесли суттєві втрати. Нацгвардія РФ взяла на себе багато додаткових задач із утримання захоплених Росією територій за лінією фронту. Це ще більше посилило нестачу особового складу.

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Видання нагадує, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну частини ОМОН, які входять до структури Росгвардії, які мали підтримувати порядок на окупованих територіях України, зазнали суттєвих втрат під Києвом та Харковом.

Функції національної гвардії РФ як окупаційних військ перерахував 30 серпня 2022 року глава Росгвардії Віктор Золотов у доповіді російському диктатору Володимиру Путіну: "забезпечують безпеку, правопорядок у підконтрольних РФ населених пунктах, борються з диверсантами, охороняють особливо важливі об'єкти".

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При цьому, пише видання, лише за 2022 рік на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України було ліквідовано безліч високопоставлених колаборантів та представників російських окупаційних структур, охорону яких у теорії мали забезпечити окупаційні війська.