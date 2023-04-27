Під Вугледаром знову з’явилася 155 бригада морської піхоти РФ, поки штурмувати не намагаються, - Сили оборони

У районі Вугледара знову з’явилася 155 бригада морської піхоти РФ, яка була практично повністю знищена в лютому 2023 року при спробах штурмувати місто.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, минулої доби ворог 35 разів атакував українські позиції на ділянці Мар'їнка-Авдіївка, також відбиті штурми в районах Пісок, Водяного та Крутої Балки (Ясинуватський район).

Дмитрашківський зазначив, що поблизу Крутої Балки не було атак росіян близько двох місяців, вчора вони наступали за підтримки двох танків та двох бойових машин піхоти, але були розбиті.

"Ворог втратив близько 200 людей убитими та пораненими. Також знищено 25 одиниць техніки. Під Вугледаром з'явилися 155 і 40 бригада морської піхоти. Поки штурмувати не намагаються", - сказав він.

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