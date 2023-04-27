Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Окупанта, який розстріляв на Чернігівщині автомобіль із сім’єю, засудили до довічного ув’язнення, - Офіс Генпрокурора

6 49321
Окупанта, який розстріляв на Чернігівщині автомобіль із сім’єю, засудили до довічного ув’язнення, - Офіс Генпрокурора
За обвинуваченням прокурорів Прилуцької окружної прокуратури суд засудив до довічного позбавлення волі російського військовослужбовця, який на початку вторгнення розстріляв автомобіль із сім’єю в Чернігівській області.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ. 

"За публічного обвинувачення прокурорів Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області суд в порядку спеціального судового розгляду визнав винним військовослужбовця ЗС РФ у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі", - йдеться в повідомленні. 

Зазначено, що в суді прокурор довів, що 26 лютого 2022 року російські окупанти, перебуваючи в центральній частині с. Крупичполе Прилуцького району.

Читайте: ПВК "Вагнер" більше не буде брати полонених, - воєнний злочинець Пригожин

Там вони зупинили цивільний автомобіль. У ньому перебувала подружня пара, а також їхні зять і донька. Далі сказано, що "обвинувачений спільно з іншими військовими РФ одразу відкрили прицільний вогонь по автомобілю та його пасажирах". 

Зазначається, що росіяни вирішили, що всі, хто перебував в авто, вже мертві та полишили місце скоєння злочину. Насправді ж загинула лише одна жінка, а усі інші, хто перебував у авто, отримали тілесні ушкодження. 

Досудове розслідування здійснювалося ГУ НП в Чернігівській області.

Також читайте: Міжнародний центр з кримінального переслідування злочину російської агресії запрацює влітку у Гаазі

Топ коментарі

  • Gary Grant
    Орк знає,що його засудили довічно?
  • Randall Flag da70119e
    Очно чи заочно?
  • Fox Zeint 4b8d7570
    Ага. Задолбали когда пишут осуждён, но споймали орка или нет непонятно... А то если он осуждён где-то в сызрани, то это не особо интересно... ХЛО тоже осуждён...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини