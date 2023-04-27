Окупанта, який розстріляв на Чернігівщині автомобіль із сім’єю, засудили до довічного ув’язнення, - Офіс Генпрокурора

За обвинуваченням прокурорів Прилуцької окружної прокуратури суд засудив до довічного позбавлення волі російського військовослужбовця, який на початку вторгнення розстріляв автомобіль із сім’єю в Чернігівській області.

Про це йдеться у повідомленні на телеграм-каналі Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

"За публічного обвинувачення прокурорів Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області суд в порядку спеціального судового розгляду визнав винним військовослужбовця ЗС РФ у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України). Його засуджено до довічного позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в суді прокурор довів, що 26 лютого 2022 року російські окупанти, перебуваючи в центральній частині с. Крупичполе Прилуцького району.

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Там вони зупинили цивільний автомобіль. У ньому перебувала подружня пара, а також їхні зять і донька. Далі сказано, що "обвинувачений спільно з іншими військовими РФ одразу відкрили прицільний вогонь по автомобілю та його пасажирах".

Зазначається, що росіяни вирішили, що всі, хто перебував в авто, вже мертві та полишили місце скоєння злочину. Насправді ж загинула лише одна жінка, а усі інші, хто перебував у авто, отримали тілесні ушкодження.

Досудове розслідування здійснювалося ГУ НП в Чернігівській області.

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