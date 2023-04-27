Це новий етап у взаєминах наших країн, - Шмигаль про розмову Зеленського та Сі Цзіньпіна

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль назвав розмову "дуже плідною" та зазначив, що вона започатковує новий етап у взаєминах України та Китаю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Я впевнений, що ця розмова відкриває новий етап у стосунках та співпраці КНР та України", - зазначив Шмигаль. Він додав, що на його думку це хороший початок для розвитку подальших взаємин.

На запитання про можливу роль Китаю, як посередника, Шмигаль відповів, що Україна має власну формулу миру.

"Ми ясно розуміємо, що буде означати звільнення України. Усі території в кордонах 1991 року мають бути звільнені. Наша безпека має бути підкріплена гарантіями міжнародних структур. Тільки в такому випадку ми зможемо бути впевнені, що здобули стабільний мир", - наголосив шмигаль.

Нагадаємо, 26 квітня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном.

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