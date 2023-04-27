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Посол Японії Мацуда щодо "негайного перемир’я": Мир неможливий, доки Росія не вивела з України війська

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Посол Японії Мацуда щодо "негайного перемир’я": Мир неможливий, доки Росія не вивела з України війська
Посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда вважає, що неможливо встановити мир без чіткого заклику до Росії про припинення вогню та виведення військ з території України.

Про це дипломат сказав у інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Я хотів би зробити кілька зауважень щодо "негайного перемир’я за будь-яку ціну… Якщо враховувати факт, що це є повномасштабна та одностороння загарбницька війна з боку Росії, я вважаю, неможливо встановити мир без чіткого заклику до Росії припинення вогню та виведення (військ – ред.)", - сказав Мацуда.

Він зазначив, що російська агресія проти України без перебільшення стане однією з головних тем під час саміту G7 у травні.

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"Думаю, що (прем’єр-міністр Японії) Кішіда міцно триматиме єдність G7, скаже, що підтримуватиме Україну й надалі, і вкотре вимагатиме від Росії негайно та безумовно вивести війська та забрати озброєння (з усієї території України – ред.). Зрештою він з іншими лідерами G7 заявлятиме світу про свою позицію з метою реалізації "справедливого та тривалого миру", - спрогнозував посол Японії.

Топ коментарі

  • Чайка Київ
  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Дозвольте внести уточнення: мир неможливий, доки ₚосія взагалі існує.
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    правильный у них рис не перживай, просто эти суки хотят прокатиться за чужой счет, вброс их посла был не зря
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