Ердоган провів телефонну розмову із Путіним: Обговорили, зокрема, Україну

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

Зазначається, що вони обговорили двосторонні відносини та регіональні процеси.

"У контексті війни РФ та України, Ердоган не виключив обговорення нових ініціатив за допомогою робочої групи, яку пропонується створити. Також, обговорено ситуацію в Сирії", - йдеться в повідомленні.

Путін, у свою чергу, побажав якнайшвидшого одужання Ердогану.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ердогану стало зле у телеефірі.

Він скасував передвиборчі мітинги через хворобу, ЗМІ пишуть, що в нього інфаркт міокарда.

Пізніше влада Туреччини спростувала інформацію про серцевий напад в Ердогана

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