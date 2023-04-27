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Ердоган провів телефонну розмову із Путіним: Обговорили, зокрема, Україну

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Ердоган провів телефонну розмову із Путіним: Обговорили, зокрема, Україну
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

Зазначається, що вони обговорили двосторонні відносини та регіональні процеси.

"У контексті війни РФ та України, Ердоган не виключив обговорення нових ініціатив за допомогою робочої групи, яку пропонується створити. Також, обговорено ситуацію в Сирії", - йдеться в повідомленні.

Путін, у свою чергу, побажав якнайшвидшого одужання Ердогану.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ердогану стало зле у телеефірі.

Він скасував передвиборчі мітинги через хворобу, ЗМІ пишуть, що в нього інфаркт міокарда.

Пізніше влада Туреччини спростувала інформацію про серцевий напад в Ердогана

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Топ коментарі

  • Олег Каз
    Эрдоган: - мені пох на Туреччину - тобі пох на РФ... давай про Україну!
  • Irina So d8a58ad4
    О, а казали, що Ердоган отримав інфаркт.
    Цікаво, а чи може таке бути, що й йому зроблять двійників, як *******?)
  • arye z.
    Про що можуть поговорити двоє старих (71 і 69) як не про свої хвороби. Путін розповів про свою онкологію та проблеми з кістками, Ердоган про наслідки інфаркту. Поділилися один з одним рецептами перевірених засобів від запору і на вушко розповіли якими видами Віагри користуються
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