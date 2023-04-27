Процедуру попереднього відбору зразків ДНК у захисників запустять найближчим часом, - Верещук

Процедуру попереднього відбору зразків ДНК у захисників запустять найближчим часом, це за необхідності спростить процес ідентифікації тіл загиблих.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Дякуємо нашим силовикам за оперативність у вирішенні цього питання. Попри всі складнощі, які диктують реалії сьогодення, вони напрацьовують нові механізми, що спростять за необхідності процес ідентифікації людей. На жаль, зараз це на часі, тож маємо всіляко цьому сприяти", – зазначила голова міністерства Ірина Верещук.

Зазначається, що ключовим було питання налагодження процесу попереднього відбору ДНК-матеріалів у військовослужбовців, правоохоронців і членів добровольчих формувань територіальних громад.

Наразі спостерігається позитивна динаміка в налагодженні цього процесу. Кожне відомство напрацьовує індивідуальний порядок відбору і зберігання ДНК-матеріалів.

Представники силових структур запевнили, що вже найближчим часом ДНК людей буде оцифровуватися та зберігатися в особовій справі.

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