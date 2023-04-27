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Міжнародна федерація спортивної стрільби підтримала повернення спортсменів з РФ та Білорусі

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Міжнародна федерація спортивної стрільби підтримала повернення спортсменів з РФ та Білорусі
Міжнародна федерація спортивної стрільби (ISSF) оголосила про підтримку рекомендацій МОК щодо повернення до змагань спортсменів з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба організації, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Зокрема, федерація створить "незалежну комісію", яка розглядатиме період, коли спортсмени цих країн зможуть повернутися до змагань відповідно до критеріїв нейтральності, зокрема відсутності приналежності до Збройних Сил РФ та інших силових структур.

Міжнародна федерація спортивної стрільби висловила необхідність чіткого зобов’язання асоціацій – членів ISSF у Росії та Білорусі співпрацювати з процесом, надаючи інформацію про спортсменів, коли це вимагається в процесі перевірки.

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Водночас ISSF запевнила, що продовжує бути солідарною з Україною та українською стрілецькою спільнотою. А також підтримує усі санкції Міжнародного олімпійського комітету, запроваджені проти атлетів та інших офіційних осіб з РФ та Білорусі.

Топ коментарі

  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Это лишний раз подтверждает выводы о том, что человечество , в своём большинстве, это

    дерьмо и быдло, прошу извинить за резкость, но из песни слов не выбросишь.
  • FT FT
    Тоесть террористам в свободное от войны время можно на соревнования ездить? А то что спортсмены не будут принадлежать ни к каким государственным организациям ето вы бабушке рассказывайте. Других ********** и рашка на соревнования и не пустит. Кроме того на рашка и ********** проходит мобилизация и все мужики военнообязанные. Ето все равно что в 41 году на соревнования приехали бы солдаты Вермахта пострелять.
  • krot_lub
    Зі стрільби? Тоді міжнародній федерації в Бахмут, там і стрільба, бомбометання і перегони на важкій броньованій техніці.
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