На Олімпіаді-2024 від атлетів з Росії та Білорусі не вимагатимуть засудження війни, - президент Асоціації федерацій з літніх видів спорту Річчі Бітті

Від спортсменів з Росії та Білорусі не вимагатимуть висловлення антивоєнної позиції для участі у літніх Олімпійських іграх.

Про це заявив президент Асоціації міжнародних олімпійських федерацій з літніх видів спорту Франческо Річчі Бітті, передає L'Equipe, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, наразі ведеться розробка декларацій "про нейтралітет", які повинні будуть підписати російські та білоруські атлети для участі у змаганнях.

"Спортсмени матимуть декларацію для підписання, але від них не вимагатимуть сказати, що вони проти війни, тому що це стає кримінальною справою в Росії", – сказав він.

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У МОК раніше заявляли, що умовою для участі росіян у нейтральному статусі є їхня неналежність до збройних або силових структур Росії. Зазначалось, що вони також не мають публічно підтримувати війну проти України.