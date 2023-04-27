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На Олімпіаді-2024 від атлетів з Росії та Білорусі не вимагатимуть засудження війни, - президент Асоціації федерацій з літніх видів спорту Річчі Бітті

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На Олімпіаді-2024 від атлетів з Росії та Білорусі не вимагатимуть засудження війни, - президент Асоціації федерацій з літніх видів спорту Річчі Бітті
Від спортсменів з Росії та Білорусі не вимагатимуть висловлення антивоєнної позиції для участі у літніх Олімпійських іграх.

Про це заявив президент Асоціації міжнародних олімпійських федерацій з літніх видів спорту Франческо Річчі Бітті, передає L'Equipe, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, наразі ведеться розробка декларацій "про нейтралітет", які повинні будуть підписати російські та білоруські атлети для участі у змаганнях.

"Спортсмени матимуть декларацію для підписання, але від них не вимагатимуть сказати, що вони проти війни, тому що це стає кримінальною справою в Росії", – сказав він.

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У МОК раніше заявляли, що умовою для участі росіян у нейтральному статусі є їхня неналежність до збройних або силових структур Росії. Зазначалось, що вони також не мають публічно підтримувати війну проти України.

Топ коментарі

  • Олександр Карін
    МОК, йди *****! І ООН із собою прихопи!
  • AbOriginal_UA
    По ходу, этот мир сошёл с ума !
  • Vadim Zertin
    Це просто жесть! Сказать що ти засуджуєш війну тепер погано! Треба порадити цим довбням, щоб вони пропонували спортсмена кацапії кричати на п'ятисталах
    -Ми вас Всіх убьйом!! Уничтожим в РадіоактівНом пЄпле.

    Оруееееееел просто відпочиває.
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