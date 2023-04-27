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"Злиті" документи Пентагону: Попри санкції Росія може фінансувати війну проти України щонайменше протягом року

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"Злиті" документи Пентагону: Попри санкції Росія може фінансувати війну проти України щонайменше протягом року
Розвідка США вважає, що Росії стане ресурсів фінансувати війну проти України принаймні ще один рік, навіть під тиском безпрецедентних санкцій.

Про це пише The Washington Post, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Йдеться про раніше неопубліковані документи з найвищим рівнем секретності, які дають уявлення про те, як Вашингтон оцінює ефективність санкцій. Згідно з цими документами, російські еліти стурбовані болючими санкціями та намагаються їх обійти. 

Однак, попри те, що, можливо, не всі економічні еліти згодні з курсом Путіна, а санкції завдали значної шкоди їхнім бізнесам, вони навряд перестануть підтрмувати російського диктатора. 

"Москва покладається на збільшення корпоративних податків та свій суверенний фонд, збільшення імпорту та адаптивність бізнесу, намагаючись таким чином пом'якшити економічний тиск", - ідеться у документах. 

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WP додає однак, що ці документи датовані березнем, тому не враховують наслідки санкцій, запроважених нещодавно. Крім того, навіть якщо у Росії буде достатньо грошей для підтримки війни, ця оцінка не бере до уваги інші аспекти, які можуть підірвати здатність РФ воювати. Наприклад, брак боєприпасів, техніки чи складнощі з відновленням людських втрат. 

Документи не містять точних посилань на джерела, але вони позначені кодом, який вказує на те, що дані були отримані з перехоплених повідомлень. Це свідчить про те, що Сполучені Штати отримали доступ до каналів, де російські діячі приватно обговорюють, як обмежити вплив санкцій.

Зокрема, за даними розвідки США, міністр фінансів Росії Антон Силуанов на початку березня підготував лист до прем'єр-міністра Михайла Мішустіна з проханням підтримати плани на випадок надзвичайних ситуацій, щоб уникнути "потенційно ганебного краху" російських держустанов, таких як Міжнародний інвестиційний банк та банк економічного співробітництва, а також Євразійський інвестиційний банк.

Мінфін США та Білий Дім відмовили WP у коментарі.

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Топ коментарі

  • Office Den Haag
    Не треба на це розраховувати, "у русні може не бути грошей на хліб, а на алкоголь завжди знайдуть" фігурально кажучи
  • cimbitep
    ще рік паРаша навіть не помітить цієї війни, як не помічала і минулий рік. а фінансувати та наганяти м'ясо зможе ще років п'ять мінімум.
  • Сергей Хитушко 950d6b48
    9 августа 2020 года президент РФ В. Путин отменил своим указом ношение каракулевых шапок полковниками и генералами Вооруженных сил России. Каракулевые шапки для командного состава в армии и на флоте заменены на «меховые шапки с козырьком для полковников и меховые шапки с шитьем 5-процентного золочения для высших офицеров». Генералам ФСБ и МЧС России разрешили оставить каракулевые папахи. Каракуль оставили и для высшего командного состава ФСО и Росгвардии.
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