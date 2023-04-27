Підозрюваний у держзраді Кулініч очолив кримське управління СБУ у 2020-му без проходження спецперевірки, - ЗМІ

Підозрюваний у держзраді Олег Кулініч поновився на військовій службі й очолив управління СБУ в АР Крим у 2020 році без проходження спецперевірки.

Про це стало відомо ZN.UA з власних джерел, інформує Цензор.НЕТ.

Так, журналісти виявили відсутність у реєстрі декларації Кулініча як кандидата на посаду. Спецперевірку, ймовірно, було оформлено постфактум.

На думку журналістів-розслідувачів, допомогти Кулінічу отримати місце фаворита тодішнього очільника СБУ Івана Баканова і поблажливість Банкової могли два факти:

- позов екснародного депутата і агента російських спецслужб Андрія Деркача в ОАСК щодо парламентської коаліції, який дозволив президентові Володимиру Зеленському оголосити позачергові вибори і завести в Раду свою монобільшість;

- поїздка Баканова до США у квітні 2019 року, яку забезпечувала лобістська компанія, а її видатки могли оплатити ексзаступник секретаря РНБО Володимир Сівкович, ексвіцепрем’єр Сергій Арбузов і ще один топвтікач із близького оточення Януковича.

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За словами співрозмовників видання в СБУ, є й третя обставина: Кулініча привів до Баканова Деркач, а підґрунтям для зближення стала набожність ексголови Служби - вірного парафіянина УПЦ (МП), поборником особливого статусу якої в Україні є Деркач.

Призначення Кулініча керівником кримського ГУ СБУ також виглядало як зухвалий виклик США, вважає головна редакторка Центру журналістських розслідувань Валентина Самар.

У вересні 2020 року США застосували щодо Андрія Деркача санкції за спроби втручання в президентські вибори й прямо назвали його агентом РФ, пов’язаним із російською розвідкою понад десять років.

Нагадаємо, 5 квітня 2023 року ДБР і СБУ заявили про завершення розслідування справи Олега Кулініча, якого обвинувачують у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами. Опубліковано перехоплення розмов Кулініча із його куратором Сівковичем, під час яких вони обговорюють посилення впливу на СБУ.

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У лютому щодо колишнього голови Баканова було проведено службову перевірку, результатів якої не розголошували. В ДБР заявили, що перевірка не виявила в діях Баканова порушень в межах справи Кулініча.

Буквально за місяць Іван Баканов отримав добро президента Зеленського на призначення Кулініча.