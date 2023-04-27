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Маляр про реформу військово-лікарських комісій: ВЛК переведуть на роботу з електронними чергами

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Маляр про реформу військово-лікарських комісій: ВЛК переведуть на роботу з електронними чергами
У Міністерстві оборони відбулася зустріч з громадськими діячами та волонтерами медичної сфери, на якій, зокрема, обговорили роботу військово-лікарських комісій.

Як повідомила заступниця глави МО Ганна Маляр, наразі розширюють кількість ВЛК за рахунок створення їх у цивільних лікарнях, передає Цензор.НЕТ.

Також започаткували пілотні проєкти з електронного документообігу.

Крім того, в Україні розробили електронну чергу.

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"Йдеться наразі про п'ять міст України, в яких найбільш завантажені військово-лікарські комісії, - Харків, Львів, Київ, Вінницю та Одесу. У найближчих планах перевести всі військово-лікарські комісії на роботу з електронними чергами", - зазначила заступниця міністра оборони.

На черзі - два законопроєкти, які мають спростити процедуру проходження ВЛК.

Маляр додала, що громадські діячі та волонтери з медичної сфери запропонували створити постійну групу для системної комунікації та спільні роботи. Також вони озвучили конкретні випадки недобросовісного виконання окремими особами своїх обов’язків у сфері медзабезпечення військовослужбовців.

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Топ коментарі

  • Григорий 5fbb77e4
    Спростити процедуру проходження ВЛК , електронні черги , електронний документообіг - це дуже добре та зручно . Вимагати хабаря будуть дистанційно , та отримувати перерахуванням з рахунку на рахунок .
  • Літій Неоненко
    Візьміть мене на посаду Маляр,або якусь подібну.Я за половину її зарплати буду розповідати усілякі казочки.
  • Oleh Stavynoha 4c81219c
    Вірити зільоній владі- себе не поважати !!!
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