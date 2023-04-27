Польща збирає коаліцію з 36 країн проти допуску спортсменів із РФ та Білорусі на змагання, - міністр спорту Бортнічук

Європейські країни мають намір ухвалити декларацію.

Польща формує коаліцію з країн, щоб завадити поверненню спортсменів із Росії та Білорусі до міжнародного спорту. Про це заявив міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на zn.ua.

"Ми знаходимося в процесі формування коаліції з 36 країн. На 15 травня заплановано проведення Ради ЄС зі спорту, де ми також плануємо ухвалити декларацію, яка дуже чітко і прозоро протидіятиме поверненню росіян і білорусів на міжнародну арену", – заявив Бортнічук.

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Міністр також нагадав, що росіяни та білоруси не будуть допущені на Європейські ігри-2023, які відбудуться на території країни з 21 червня до 2 липня. Виняток може бути зроблений лише для атлетів, які публічно висловляться із засудженням війни в Україні.