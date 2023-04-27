Воїн із Закарпаття Василь Остащук загинув у боях за Бахмут

На фронті загинув мешканець селища Кобилецька Поляна Закарпатської області Василь Остащук.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Великобичківської селищної ради, до складу якої входить Кобилецька Поляна.

"З глибоким сумом повідомляємо, що на фронті героїчно загинув наш земляк Остащук Василь Васильович, 21.01.1976 р.н., мешканець Кобилецької Поляни. Обірвалося життя воїна-земляка під час виконання бойового завдання у місті Бахмут Донецької області.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним, побратимам і друзям військовослужбовця. Нехай Господь Бог допомагає перенести важкий біль втрати близької людини.

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Світла та Вічна Пам'ять полеглому воїну! Пам'ять про Героя назавжди залишиться в наших серцях. Ніколи не пробачимо ворогові того болю, який вони принесли на нашу землю", - йдеться у повідомленні.