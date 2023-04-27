Греція не приєднуватиметься до "нежиттєздатних" заборон на імпорт українського зерна, - міністр Багінетас
Про це заявив генеральний секретар міністерства сільського господарства Греції Константінос Багінетас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.
"Греція поділяє непропорційний тягар, який лягає на сусідні країни-члени ЄС в Україні, і розуміє їхню реакцію. Однак односторонні заходи не є життєздатним рішенням, їх слід уникати", – заявив Багінетас.
Греція підтримує "подальше використання коридорів солідарності", оскільки вони є особливо важливими за нинішніх обставин, додав він.
За його словами, "поточні пропозиції Єврокомісії щодо негайної допомоги сусіднім країнам-членам є кроком у правильному напрямку", зазначивши, що необхідно забезпечити глобальне постачання продовольства та підтримку економіки України, для якої експорт сільськогосподарської продукції є дуже важливим.