Греція не приєднуватиметься до "нежиттєздатних" заборон на імпорт українського зерна, - міністр Багінетас

Греція вважає нежиттєздатною заборону на імпорт українського зерна та деяких інших сільськогосподарських продуктів, які в односторонньому порядку запроваджують країни Центральної Європи.

Про це заявив генеральний секретар міністерства сільського господарства Греції Константінос Багінетас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

"Греція поділяє непропорційний тягар, який лягає на сусідні країни-члени ЄС в Україні, і розуміє їхню реакцію. Однак односторонні заходи не є життєздатним рішенням, їх слід уникати", – заявив Багінетас.

Греція підтримує "подальше використання коридорів солідарності", оскільки вони є особливо важливими за нинішніх обставин, додав він.

За його словами, "поточні пропозиції Єврокомісії щодо негайної допомоги сусіднім країнам-членам є кроком у правильному напрямку", зазначивши, що необхідно забезпечити глобальне постачання продовольства та підтримку економіки України, для якої експорт сільськогосподарської продукції є дуже важливим.

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