Влітку можливий дефіцит електроенергії, - Кудрицький

Влітку може виникнути дефіцит електроенергії через наслідки російських обстрілів.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він зазначив, що дефіцит електроенергії є сезонним явищем. Зазвичай в Україні протягом сезону весни та літа спостерігається надлишок потужності.

"Але цього року через пошкодження наших електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку і його треба буде компенсувати збільшенням потужностей на електростанціях, а також імпортом електроенергії", - сказав Кудрицький.

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