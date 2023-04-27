Новини

Влітку можливий дефіцит електроенергії, - Кудрицький

7 58333
Влітку можливий дефіцит електроенергії, - Кудрицький
Влітку може виникнути дефіцит електроенергії через наслідки російських обстрілів.

Про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

Він зазначив, що дефіцит електроенергії є сезонним явищем. Зазвичай в Україні протягом сезону весни та літа спостерігається надлишок потужності.

"Але цього року через пошкодження наших електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку і його треба буде компенсувати збільшенням потужностей на електростанціях, а також імпортом електроенергії", - сказав Кудрицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 700 млн євро отримало "Укренерго" на відновлення енергосистеми після російських ударів, - Кудрицький

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Та що ви кажете? Стільки часу вистачало, а тепер знову! Чи це такий вкид щоб знову затягнути пісню про підняття цін на електрику? Невже на експорті в Европу ахметка мало заробляє?
  • Evgeny N
    Може я чогось не розумію, але великі підприємства не працюють через ті ж ракетні обстріли. Споживання, здебільшого, це населення. Значить проблема в розподільчий мережі (доставка електрики до споживача). Куди ж ідуть кошти від "доставки", які ми всі платимо, і допомога від західних партнерів?
    Може пояснить хто - де я помиляюсь?
  • Ksenia VB
    тіки ж говорили про надлишок і його продаж у Європу
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини