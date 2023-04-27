Віцеадмірал Неїжпапа та віцеадмірал США Іші обговорили ситуацію у Чорному та Азовському морях

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа провів онлайн-зустріч із командувачем Шостого флоту ВМС США віцеадміралом Томасом Іші, під час якої вони обговорили ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні та питання матеріально-технічної допомоги і підготовки особового складу.