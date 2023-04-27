В оприлюдненій інформації щодо цін на закупівлю продуктів для ЗСУ і ГУР порівнюються категорично не тотожні речі, - Міноборони

У оборонному відомстві наголошують, що оприлюднена у мас-медіа інформація щодо цін на закупівлю харчів для ЗСУ та окремої військової частини ГУР подається некоректно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

"У медіа поширюються матеріали з порівнянням цін на закупівлю продуктів харчування для Збройних сил України та окремої військової частини Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Дана інформація подається некоректно", - підкреслюють у відомстві.

Там зауважують, що "порівнюються категорично не тотожні речі".

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"Оскільки для порівняння взято звіти про закупівлю саме продуктів і саме для харчування окремої військової частини ГУР МОУ безпосередньо за місцем постійної дислокації у місті Київ", - уточнюється в публікації.

Також в Міноборони "наголошують вчергове", що закуповують для харчового забезпечення Збройних сил "комплексну послугу з організації харчування за Каталогом продуктів, ціни на які вже враховують логістику, у тому числі переважно доставку у райони ведення бойових дій".

"Послуга з організації харчування, по суті, це формат "їжа "ходить" за військовослужбовцем". Ціна послуги з організації харчування одного військовослужбовця складає від 137,04 грн до 144,06 грн на добу", - вказується у повідомленні.

Крім того, Міноборони вказує, що "як правило" особовий склад ГУР під час виконання бойових завдань забезпечується харчуванням за тим самим принципом, як і всі військовослужбовці ЗСУ - завдяки укладеним Міноборони договорам щодо послуг з організації харчування.

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У МОУ нагадують, що продовжують пошук рішень, "направлених на забезпечення прозорих процедур закупок та ефективних моделей організації харчування Збройних сил України". Зокрема, у першій половині квітня керівництво відомства провело зустріч з представниками великих торговельних мереж "КОЛО", "АТБ-Маркет", "ВАРУС", "АШАН", "СІЛЬПО" (Fozzy Group) "з метою долучити великих ритейлерів до процесу організації і безперебійного забезпечення харчуванням військовослужбовців".

"Представники мереж наголосили, що при наявних вимогах забезпечення логістики продуктів - а саме за принципом гарантування доставки продуктів до частин при їх постійній передислокації, - є занадто ризикованим процесом для мережевого бізнесу при визначених цінах послуг з організації харчування одного військовослужбовця на добу згідно з Каталогом (137,04-144,06 грн). За словами ритейлерів, вони низькі", - йдеться у повідомленні.

Міноборони наголошує, що окремо продукти для ЗСУ не закуповуються: "Ціна у договорах враховує, зокрема: приймання, зберігання, переміщення, освіження запасів продовольства, видачу харчових продуктів, їх облік та інші заходи, згідно з заявками командирів військових частин у визначених місцях. Ціни договорів, а також додатки до них були оприлюднені Міноборони ще два місяці тому - 28 лютого".

У відомстві закликали тих, хто бачить ознаки корупційних проявів у секторі оборони, повідомляти за телефоном: +38 044 271 39 86 або поштою: [email protected].

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Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки на Prozorro опублікували закупівельні ціни. Вони значно нижчі за закупівлі Міністерства оборони.