Болгарія зіткнулася з безпрецедентними гібридними атаками з боку Росії, - глава МЗС Мілков

Глава МЗС Болгарії Ніколай Мілков заявив, що його країна зіштовхується з безпрецедентними гібридними нападами з боку Росії на тлі військової агресії Москви проти України.

"Паралельно з агресивними військовими діями Росії (проти України – ред.) ми стикаємося з безпрецедентним зростанням різноманітних гібридних атак, спрямованих на підрив стабільності Болгарії і, таким чином, наших демократичних цінностей і процесів", - заявив Мілков на відкритті конференції "Відповідь на виклики у фрагментованій архітектурі безпеки: протидія російським гібридним діям", організованої Софіївським безпековим форумом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За його словами, російська агресія, яка відбувається в безпосередній близькості від кордонів Болгарії, є грубим порушенням міжнародного правопорядку та завдала серйозного удару чинній архітектурі міжнародної безпеки, що призвело до значних наслідків для громадського та політичного життя, в тому числі в Болгарії.

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"Росія використовує повний арсенал гібридних тактик, поставки енергоносіїв та основних продуктів харчування, кіберактивність у питанні чутливих технологій, безпрецедентне посилення пропаганди, спрямованої на внутрішньополітичну дестабілізацію наших суспільств - провокуючи невдоволення та зменшуючи солідарність із Україною", - зазначив міністр.