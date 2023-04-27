Конституційний Суд розпочав розгляд справи щодо єдиного громадянства в Україні

Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд подання 99 народних депутатів щодо офіційного тлумачення статті 4 Конституції, у якій йдеться, що "в Україні існує єдине громадянство".

Про це інформує пресслужба суду, передає Цензор.НЕТ.

"Автори клопотання вважають, що потреба в офіційному тлумаченні статті 4 Конституції України "має важливе значення для розвитку і зміцнення України, як демократичної, соціальної, правової держави та недопущення прийняття законодавчих актів, які порушують конституційні принципи". У конституційному поданні народні депутати України зазначають, що законодавство України про громадянство встановлює заборону випадків множинного громадянства через встановлення процедури втрати громадянства України за рішенням Президента України. Однак, на їх переконання, дієвий механізм реалізації цього припису в Законі України "Про громадянство України‟ не передбачений.

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Суддя-доповідач повідомив, що з метою забезпечення повного й об’єктивного розгляду справи та ухвалення обґрунтованого рішення Суд направив до низки органів державної влади, наукових установ, членів Науково-консультативної ради Конституційного Суду звернення щодо порушених у конституційному поданні питань з проханням висловити свої позиції. Зміст отриманих відповідей Суд дослідить на закритій частині пленарного засідання Великої палати.



Під час пленарного засідання Суд заслухав учасників конституційного провадження – представника суб’єкта права на конституційне подання, народного депутата України Олександра Бакумова, постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максима Дирдіна, представника Президента України у Конституційному Суді України Сергія Дембовського.



Свою позицію також висловили залучені учасники конституційного провадження – доктор юридичних наук, професор Володимир Василенко, члени Науково-консультативної ради Конституційного Суду: доктор юридичних наук, професор Олена Бориславська, доктор юридичних наук, професор Микола Козюбра, а також Голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко.

Після дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання Суд перейшов до закритої частини для ухвалення рішення", - йдеться у повідомленні.