РФ депортувала з України тисячі дітей, що має ознаки геноциду. Гуманітарні організації виявили принаймні 43 табори, де їх утримують, - доповідач ПАРЄ Піско
Про це під час весняної сесії ПАРЄ у Страсбурзі у рамках дебатів на тему "Становище цивільного населення України, включно з дітьми, примусово переміщених або переселених до РФ або на українські території, що знаходяться під фактичним контролем РФ" заявив доповідач у справі резолюції ПАРЄ, депутат Асамблеї Португальської Республіки Пауло Піско, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Доповідач зазначив, що за підтвердженими даними української сторони, близько 20 тис. українських дітей викрадено і депортовано до Росії, і лише кількасот з них повернулися до України.
"Тому, маємо запитати (Росію - ред.), де є всі інші тисячі депортованих дітей?", - заявив депутат.
За його словами, наступний саміт Ради Європи в Рейк’явіку (16-17 травня) повинен відіграти важливу роль в зусиллях щодо допомоги українській владі повернути викрадених українських дітей з Росії.
За його словами, депортовані до РФ українські діти потребують допомоги європейських інституцій, оскільки вони піддаються примусовій русифікації.
Піско зауважив, що гуманітарні організації виявили принаймні 43 табори для українських дітей в Росії, тимчасово окупованому Криму та Білорусі, де розміщено не менше 6 тис. вивезених з України дітей. Він зауважив, що принаймні у двох таборах відбувається військова підготовка, де, ймовірно, готують українських дітей для подальшого протистояння зі своїми співвітчизниками.
Португальський депутат підкреслив, шо президент РФ Путін і уповноважена при президентові РФ з прав дитини львова-бєлова створили державну політику, яку сприяла депортації, усиновленню та подальшій асиміляції українських дітей.
"Російські сім’ї з усміхненими обличчями всиновлювали трьох, чотирьох, п’ятьох дітей, отримуючи за це фінансову компенсацію. В системній депортації ми бачимо наміри знищити українську ідентичність з величезними незаконними наслідками. Разом з процесом русифікації ми бачимо елементи злочину геноциду", - підкреслив Піско.
Він зазначив, що положення Конвенції про геноцид і про Міжнародний кримінальний суд чітко свідчать, що депортація дітей з однієї етнічної групи до іншої є "злочином геноциду".
Політик привітав оголошення в міжнародний розшук Путіна і Львової-Бєлової, зазначаючи, що й інші злочини РФ мають розслідуватися під кутом злочинів геноциду.
Піско підкреслив, що депортація, незаконне усиновлення і русифікація українських дітей має припинитися, вони мають повернутися до своїх сімей та України.