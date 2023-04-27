США запровадили санкції проти ФСБ за неправомірні затримання американських громадян

Сьогодні Рада національної безпеки США оголосила про запровадження санкцій проти Федеральної служби безпеки Росії за неправомірні затримання американських громадян за кордоном.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Сьогодні ми оголошуємо санкції щодо Федеральної служби безпеки Росії, відомої як ФСБ, за відповідальність або співучасть, пряму чи опосередковану, відповідальність за накази, контроль чи іншу причетність до неправомірного затримання громадян США за кордоном", - повідомили представники уряду США.

Посадовці наголосили, що ФСБ "неодноразово брала участь в арешті, розслідуванні та затриманні протизаконно утримуваних у Росії громадян США. Більше того, російські державні ЗМІ публічно визнали причетність ФСБ до арешту та розслідування неправомірного затримання громадян США".

Санкції також оголошені щодо Корпусу вартових ісламської революції Ірану та ще чотирьох осіб, яких асоціюють із цією організацією. За словами посадовців, це тільки перший раунд санкцій, передбачений Указом президента Байдена.

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Напередодні Московський міський суд у Росії відкинув апеляцію на арешт журналіста американської газети The Wall Street Journal Евана Гершковича, якого звинувачують у шпигунстві. Держдепартамент США визнав Гершковича "неправомірно затриманим" Росією. Цей статус еквівалентний статусу заручника - Вашингтон раніше вносив Росію до списку країн, де існує загроза захоплення громадян США державою. Гершковичу загрожує до 20 років ув'язнення.