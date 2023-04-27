Путін підписав указ, що дозволяє депортувати мешканців тимчасово окупованих територій України без громадянства РФ
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, згідно з указом, іноземцями вважатимуться громадяни, які проживали на територіях "нових регіонів" на день їхнього "прийняття" до складу Росії і заявили про бажання зберегти попереднє громадянство, а також ті, хто раніше проживав та виїхав до РФ, і які також заявили про бажання зберегти попереднє громадянство.
"Жителі нових територій, які не прийняли громадянство РФ і таким чином визнаються іноземцями, можуть бути виставлені з Росії, якщо створюватимуть загрозу її національній безпеці. Зокрема, йдеться про людей, які виступають за насильницьку зміну основ конституційного ладу РФ, планують або фінансують теракти чи екстремістські злочини", - йдеться у документі.
Серед іншого в документі йдеться про те, що стосовно осіб, які побажали зберегти колишнє громадянство, та осіб без громадянства, за винятком деяких випадків, не ухвалюватимуть рішень про депортацію, заборону в'їзду і небажаність перебування в РФ.
Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей 23-27 вересня 2022 року відбулися псевдореферендуми про приєднання до РФ.
30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав "укази" про визнання Херсонської та Запорізької областей "незалежними територіями".
5 жовтня Президент РФ Володимир Путін затвердив ратифікацію "договорів" про "прийняття" тимчасово окупованих територій України до складу РФ і підписав федеральні конституційні закони про включення їх до складу Росії.
За даними британської розвідки, РФ планує провести регіональні вибори на окупованих територіях 10 вересня 2023 року.