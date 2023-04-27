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Путін підписав указ, що дозволяє депортувати мешканців тимчасово окупованих територій України без громадянства РФ

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Путін підписав указ, що дозволяє депортувати мешканців тимчасово окупованих територій України без громадянства РФ
Президент РФ Володимир Путін підписав указ, що нібито затверджує особливості правового становища мешканців тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях, які вирішили не отримувати громадянство Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, згідно з указом, іноземцями вважатимуться громадяни, які проживали на територіях "нових регіонів" на день їхнього "прийняття" до складу Росії і заявили про бажання зберегти попереднє громадянство, а також ті, хто раніше проживав та виїхав до РФ, і які також заявили про бажання зберегти попереднє громадянство.

"Жителі нових територій, які не прийняли громадянство РФ і таким чином визнаються іноземцями, можуть бути виставлені з Росії, якщо створюватимуть загрозу її національній безпеці. Зокрема, йдеться про людей, які виступають за насильницьку зміну основ конституційного ладу РФ, планують або фінансують теракти чи екстремістські злочини", - йдеться у документі.

Серед іншого в документі йдеться про те, що стосовно осіб, які побажали зберегти колишнє громадянство, та осіб без громадянства, за винятком деяких випадків, не ухвалюватимуть рішень про депортацію, заборону в'їзду і небажаність перебування в РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти на Херсонщині заявляють, що будуть депортувати українців, які до 1 червня не отримають російський паспорт, - Генштаб

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей 23-27 вересня 2022 року відбулися псевдореферендуми про приєднання до РФ.

30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав "укази" про визнання Херсонської та Запорізької областей "незалежними територіями".

5 жовтня Президент РФ Володимир Путін затвердив ратифікацію "договорів" про "прийняття" тимчасово окупованих територій України до складу РФ і підписав федеральні конституційні закони про включення їх до складу Росії.

За даними британської розвідки, РФ планує провести регіональні вибори на окупованих територіях 10 вересня 2023 року.

Також читайте: Росіяни у окупованій частині Запорізької області обмежують пересування українців, які не отримали паспорт РФ, - Генштаб

Топ коментарі

  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Якщо рашисти запустили в роботу насосну станцію яка перекачує дніпровську воду в Крим а ЗСУ її досі не знищили то значить Зеленський і його шайка зрадників і не збираються повертати окуповані території , чітко виконують оманські договорняки.
  • Vika Lysenko
    Гниды квартально -зелёные сдали Юг ! Ненавижу вас ,так же , как и

    ***** ! Как это возможно , что вы допустили террористов РАССТЕЛИВ ИМ КОВРОВЫЕ ДОРОЖКИ ! А теперь издеваются над ЗСУ , своим скотским отношением
  • Alex Sav 8157c114
    нехай засуне цей указ собі в ср*а*ку
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