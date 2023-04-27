Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль анонсував допомогу Україні у протистоянні агресії РФ та відновленні: "Свобода й демократія знову під загрозою"

Корейський народ має досвід збройної боротьби за свободу й суверенітет за підтримки вільного світу – те, що українці переживають зараз, тож Республіка Корея підтримуватиме Україну, а також зусилля з відновлення країни після війни.

Про це заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль, виступаючи у четвер перед обома палатами Конгресу США, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Свобода й демократія знову під загрозою. Війна проти України є порушенням міжнародного права. Це спроба силою змінити статус-кво в односторонньому порядку. Корея рішуче засуджує неспровокований збройний напад на Україну", - наголосив президент Юн.

Він нагадав, що коли Північна Корея скоїла напад на Південь у 1950 році, демократії з усього світу надали свою допомогу Сеулу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США вітають будь-яку підтримку України, але ні на кого не тиснуть, - Кірбі

"Ми разом воювали і зберегли свободу. Решта – це історія", - зауважив президент РК.

Він підкреслив, що досвід його країни засвідчує, "наскільки важливо для демократій підтримувати солідарність". Тому, за його словами, Корея буде солідарною з усім вільним світом.

"Ми будемо активно працювати на захист свободи, а також народу України та підтримувати зусилля з її відновлення",- підкреслив Юн.