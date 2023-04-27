Протягом 27 квітня ворог обстріляв 9 громад на Сумщині - зафіксовано 130 "прильотів", - ОВА

27 квітня, російські військові вчергове атакували прикордонні території Сумської області. В результаті обстрілу пошкоджено житлові будинки.

Проце повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів прикордонних громад. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Есманська, Шалигинська, Свеська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська та Миропільська територіальні громади", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано понад 130 "прильотів" з мінометів, артилерії, гранатометів, а також пуски ракет з території РФ.

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Середино-Будська громада: громади росіяни били з мінометів - 22 вибухи. Також з території РФ з гелікоптера здійснено пуск 4 ракет по місту Середина-Буда.

Есманська громада: зафіксовано 23 "прильоти" з міномету та 5 "прильотів" зі ствольної артилерії. Також ворог з гелікоптера здійснив пуск 1 ракети. Внаслідок обстрілу пошкоджені три житлові будинки.

Зноб-Новгородська громада ворог теж бив з мінометів - 9 вибухів, а також зафіксовано обстріл з АГС - 5 пострілів. Крім того, з гелікоптера здійснено пуск 3 ракет по території громади.

Шалигинська громада: росіяни скинули на територію 3 міни.

Свеська громада: були 4 вибухи з міномету.

Білопільська громада: зафіксовано 31 "приліт" з міномету та 4 - зі ствольної артилерії.

Юнаківська громада: з території рф росіяни здійснили артобстріл – 6 вибухів.

Хотінська громада: ворог бив з артилерії - 4 "прильоти".

Миропільська громада: був артобстріл - 5 вибухів та мінометний обстріл - 4 міни.

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