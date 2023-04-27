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Бахмут майже не придатний для життя, - Череватий

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Бахмут майже не придатний для життя, - Череватий
Внаслідок бойових дій Бахмут став майже непридатним для життя через значні руйнування. Цивільних, котрі вирішили залишитися у місті, важко евакуювати.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Він додав, що навіть окупанти називають місто другим Сталінградом.

"Він (Бахмут, - ред.) істотно знищений. Навіть самі вороги називають його другим Сталінградом. Можливо, вони щось інше хочуть цим сказати, але цим вони показали ступінь знищення міста. Воно на сьогодні майже не придатне для життя, більшість будівель суттєво пошкоджено", - розповів Череватий.

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Як зазначив речник Східного угруповання військ, у місті також є і цивільні, які відмовилися залишати своє житло. Нині їх важко евакуювати через інтенсивні бойові дії у міській забудові.

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Топ коментарі

  • Berrimor Cute
    Чет не сильно работает, полгода обстреливают, а захватить так и не вышло.
  • Канабінол Канабінолич
    Та це всім зрозуміло.. це труна касапської цивілізації.. да буде саме так..
  • Николай 6be44be7
    Так говорять тоді, коли вже остаточно вирішено залишити якесь місто.
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