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На окупованих територіях росіяни змушують місцевих мешканців дивитися пропагандистські фільми, - ЦНС

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На окупованих територіях росіяни змушують місцевих мешканців дивитися пропагандистські фільми, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях росіяни змушують працівників комунальних установ й інших захоплених підприємств дивитися пропагандистські фільми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву. 

"На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують проводити масові заходи з промивання мізків місцевому населенню", - йдеться у повідомленні.

На тимчасово окупованих територіях України, щоб нав'язати місцевим мешканцям свою ідеологію, окупанти облаштовують "кінотеатри". Туди на перегляд російських пропагандистських фільмів росіяни примусово звозять працівників комунальних установ й інших захоплених підприємств. 

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Топ коментарі

  • Канабінол Канабінолич
    У робочий оплачуваний час і я би комедію про касапа-діпіла подивився би.. хоча чесно кажучи за 42роки, крім шуріка-касапа, нічого мабуть радянського і не дивився.. брешу.. в дитинстві дивився щось про "капітана Гранта"
  • Яр Холодний
    То він "рисується" Зараз говориш з деякими і аж зло бере - такі вони були "приховані "антикомуністи" Слухаєш їх і думаєш : "А хто ж в піонерах та комсомольцях ходив? Хто заради кар"єри в партію ломився?"
    Прямо як "лохторат" Зеленського - рідко хто зараз признається, що за нього голосував: або "голосував не за нього" , або "ващє на вибори не ходив"!
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Деякі речі були нормальними - зі скаутів зідрали піонерів частково, піонерські табори нормально було. Відпочинок і щось цікаве вивчали, бо вихователями студенти педінститутів і фізкультури були. А зараз, блін, діти самі по собі..10-12 років а вже пиво чи джин тонік п'є нестидаючись прям на вулиці..
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