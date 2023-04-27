На окупованих територіях росіяни змушують місцевих мешканців дивитися пропагандистські фільми, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях росіяни змушують працівників комунальних установ й інших захоплених підприємств дивитися пропагандистські фільми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують проводити масові заходи з промивання мізків місцевому населенню", - йдеться у повідомленні.

На тимчасово окупованих територіях України, щоб нав'язати місцевим мешканцям свою ідеологію, окупанти облаштовують "кінотеатри". Туди на перегляд російських пропагандистських фільмів росіяни примусово звозять працівників комунальних установ й інших захоплених підприємств.

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