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Збройні сили Данії підтвердили, що спецкорабель РФ перебував біля місця вибуху "Північного потоку"

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Збройні сили Данії підтвердили, що спецкорабель РФ перебував біля місця вибуху "Північного потоку"
Російське спеціальне судно СС-750 перебувало поруч із газопроводом "Північний потік" за чотири дні до того, як труби було підірвано 26 вересня минулого року.

Цю інформацію підтвердили Збройні сили Данії, пише "Європейська правда" з посиланням на данське видання Information, передає Цензор.НЕТ.

Збройні сили Данії підтвердили, що 26 фотографій російського судна були зроблені з данського патрульного катера, який перебував у районі на схід від острова Борнхольм 22 вересня 2022 року.

Спеціальне судно призначене для проведення операцій під водою і має на борту мінісубмарину типу AS-26 Priz.

Раніше вже з'являлася інформація про те, що Міноборони Данії має 112 зображень російських суден у цьому районі. Але вперше оборонне відомство підтвердило, що це конкретне російське судно SS-750 з мінісубмариною на борту.

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Водночас міністерство відмовляється надати доступ до фотографій російського спецсудна, оскільки знімки мають "розвідувальний характер" і "є частиною розвідувальної роботи".

Раніше німецьке видання T-Online і аналітик розвідки з відкритих джерел Олівер Александер писали, що спеціальне судно СС-750 було одним із шести російських військово-морських суден, які могли перебувати в цьому районі в дні, що передували вибуху трубопроводу.

Вони ґрунтували це, зокрема, на інформації з анонімних джерел і супутникових знімках, які засвідчили, що СС-750 залишив порт Калінінграда одночасно із суднами "Александр Фролов" і SB-123.

Топ коментарі

  • Gar
    Там все набагато простіше було. В той час паРаша шантажувала Європу газом, щоб прискорити сертифікацію СП2 і збільшити енергозалежність Європи. Тобта рашка не виконувала умови контрактів. І мала за це отримати позови на десятки млрд євро. Тому підрив газогонів був для них вигідним і з економічної, і з політичної точки зору. Якби подіяв шантаж, залатали б газогони і постачали б газ у Європу, не подіяв - не треба сплачувати за порушення умов контракту. Про Україну там і мови не було - в нас нема технічних можливостей підірвати ту кляту трубу (До речі, навіть ***** про це заявляв).
  • FT FT
    Кацапоиды видимо сами подорвали свое же СП-2 чтобы обвинить Украину и США и настроить Европу против нас.
  • Only
    А як же Українська команда з арендованою яхтою????
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