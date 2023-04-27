Війська РФ перекинули резерви у Волноваху, намагаються штурмувати з Ясинуватої, - Сили оборони Таврійського напрямку

Російські окупанти ввели 116 Стрілковий полк як резерв у свої війська.

Про це 27 квітня в ефірі національного телемарафону повідомив начальник об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Гордон.



"Стало відомо про введення резерву у війська РФ, а саме 116 Стрілкового полку, який вийшов із міста Донецьк і зараз перебуває у місті Волноваха", – зазначив він.



За словами Дмитрашківського, окупанти також намагаються проводити штурм із боку Ясинуватої Донецької області.

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"Із цього району дуже давно не було жодних штурмових дій", – наголосив начальник об'єднаного пресцентру сил оборони таврійського напрямку.



Дмитрашківський розповів, що протягом минулої доби росіяни 35 разів атакували позиції українських військових на донецькому напрямку, найбільше – в районі Мар'їнки. Водночас окупанти втратили приблизно 200 людей убитими та пораненими, додав він.