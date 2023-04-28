Антикорупційний суд звільнив від відповідальності "слугу народу" Шол, яку звинувачували у недостовірному декларуванні

Вищий антикорупційний суд 27 квітня звільнив від відповідальності народну депутатку від партії "Слуга народу" Маргариту Шол через закінчення строків давності за обвинуваченням у неправдивому декларуванні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Народного депутата обвинувачували у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

У суді звзначають, що кримінальне провадження надійшло у ВАКС 17 січня 2023 року, а декларацію депутатки, подали 29 березня 2021 року.



"Строк давності вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі, складає два роки", – йдеться у повідомленні.

У ВАКС додали, що депутатка кілька разів не приходила на засідання суду, посилаючись на поважні причини. Колегія суддів ухвалювала рішення про грошове стягнення через те, що вона заздалегідь не повідомляла про причини неявки, і в одному з випадків штраф сплатили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слугу народу" Колесник визнано винною в недостовірному декларуванні, але звільнено від покарання через строки давності