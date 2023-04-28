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Литва планує витратити 3,1 млрд євро на придбання зброї та боєприпасів

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Литва планує витратити 3,1 млрд євро на придбання зброї та боєприпасів
Міністерство оборони Литви планує виділити протягом наступного десятиліття понад 3,1 мільярда євро на придбання військового обладнання і поповнення запасів боєприпасів.

Про це заявив міністр оборони Арвідас Анушаускас, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Запланована сума становитиме щонайменше 12% від загального оборонного бюджету Литви щороку. У порівнянні з попередніми витратами, це на п'яту частину більше.

Анушаускас зазначив, що накопичення військових запасів є одним з найважливіших пріоритетів останніх років, якому Міноборони з кожним роком приділяє все більше уваги та асигнувань.

Це пов'язано не лише з напруженою безпековою ситуацією в регіоні, але й з дуже швидкою модернізацією Збройних сил Литви, зокрема, закупівлею систем протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS, реактивних систем залпового вогню HIMARS, бойових машин піхоти Vilkas, броньованих всюдиходів JLTV, гаубиць PzH2000 і Ceasar, бойових безпілотних літальних апаратів та інших засобів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва надала Україні військової допомоги на 454 мільйони євро, - міністр оборони Анушаускас

Топ коментарі

  • discovery
    коли один американський допитувач питався нациста - так,
    ви вбивали евреїв - дітей навіщо?
    щіра відповідь нациста була - це було доцільно, вони ж виростуть і за нами прийдуть.
    так і кацапня - по українських дітях, бо вони виростуть і за кацапнею таки прийдуть.
  • Дмитрий Анатольевич 1ca80f53
    Добре вам в США, у вас сховища. А у нас їх роздерібанили, поробили клуби, дискотеки, магазини, склади, а на початку великої війни сказали, ну то й що, люди гроші заплатили. Платили, але мізер і на лапу.
  • Nataliia Mykhailova a5732138
    "За ці гроші можна було б побудувати асфальтовану дорогу до Москви і насмажити шашликів на все СНГ"
    В.А.Зєлєнський, президент України, між іншим.
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