Окупанти вночі атакували Умань, внаслідок влучання ракети зруйновано під’їзд дев’ятиповерхівки, поранено 5 осіб. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)
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В Умані Черкаської області російська ракета влучила у житловий будинок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця у Telegram та начальницю сектору комунікації ГУ Нацполіції в Черкаській області Зою Вовк у Telegram
"Цього ранку окупанти атакували Черкащину. Маємо два влучання крилатих ракет в Умані: у житловий будинок і складські будівлі", - повідомив Табурець.
Своєю чергою Вовк повідомила, що в Умані на місці влучання російської ракети у житловий будинок працюють служби ДСНС, поліція та медики.
Внаслідок влучання ворожої ракети зруйновано під’їзд дев’ятиповерхівки.
Пізніше Табурець повідомив, що внаслідок ракетної атаки по Умані відомо про 5 потерпілих. Вони в лікарні.