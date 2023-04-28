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Росіяни завдали ракетного удару по Києву. У повітряному просторі над столицею збито 11 крилатих ракет і 2 БПЛА, - КМВА

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Росіяни завдали ракетного удару по Києву. У повітряному просторі над столицею збито 11 крилатих ракет і 2 БПЛА, - КМВА
Окупанти завдали ракетного удару по Києву з літаків стратегічної авіації. В повітряному просторі над столицею збито 11 ракет і 2 БПЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМВА.

"Після паузи тривалістю 51 день, ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. (Останній ракетний обстріл столиці був 9.03.2023)
За інформацією, яка уточнюється, обстріл був здійснений з літаків стратегічної авіації.

За попередніми даними, в районі повітряного простору Києва було знищено 11 крилатих ракет. Окрім ракет, було збито ще 2 БПЛА (Тип дронів встановлюється).

Попередньо, внаслідок падіння уламків, в Оболонському районі столиці перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожне покриття. Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано. Інформація перевіряється і уточнюється", - йдеться в повідомленні начальника КМВА Сергія Попка.

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Топ коментарі

  • Юрий Викторович 4a8dfeac
    Там пан рєзніков писав учора що раша хоче перемир'я...
    Справжній провидець.
    Якби не ЗСУ ,а саме ППО,була б велика біда.Велика подяка нашій ППО!
  • Hulio
    Слава ППО !
  • No way 04b199f5
    вот и ясно, что может произвести эта е"анутая страна за полтора месяца, ... пару десятков ракет - итог - пук в воздух на миллиарды деревянных .... величие же! ... туалетов нет, ****** везде, народ дохнет на войне тысячами - все идет по плану
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