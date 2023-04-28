РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили ППО знищили 21 із 23 крилатих ракет і 2 БПЛА, - Генштаб
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Близько 4-ї години ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь".