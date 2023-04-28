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РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили ППО знищили 21 із 23 крилатих ракет і 2 БПЛА, - Генштаб

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РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря. Сили ППО знищили 21 із 23 крилатих ракет і 2 БПЛА, - Генштаб
Близько 4-ї години ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь".

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    ***** повернуте на четвертій годині ранку як Гітлер.
  • Оксана Фесенко 5338e9df
    ***** - ********. Нємцов про це давно казав. Пора Заходу це зрозуміти і його вже замочити чи що. Це набагато ефективніше і дешевше ніж роками давати Україні гроші та зброю
  • ігорь москаленко
    Слава українським ПВО
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