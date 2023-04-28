У Мелітопольському районі 20 окупантів померли через отруєння невідомою речовиною, - Генштаб
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У тимчасово окупованому Мелітопольському районі окупанти смертельно отруїлися невідомою речовиною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і небойових. Так, у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників", - йдеться в повідомленні Генштабу.