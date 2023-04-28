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У Мелітопольському районі 20 окупантів померли через отруєння невідомою речовиною, - Генштаб

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У Мелітопольському районі 20 окупантів померли через отруєння невідомою речовиною, - Генштаб
У тимчасово окупованому Мелітопольському районі окупанти смертельно отруїлися невідомою речовиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Загарбники продовжують зазнавати втрат, зокрема, і небойових. Так, у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників", - йдеться в повідомленні Генштабу.

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Топ коментарі

  • ZoV KobZona
  • Белла Богун 47d4cda8
    Або метиловий спирт, або денатурат, козломордим байдуже, що пити. Давно треба метил в промислових масштабах в пляшки розливати і кацапів частувати
  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Кажуть - не гуманно...а дарма...дешевше ракет і 100 відсоткова смертність..
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