Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 189 460 осіб (+540 за добу), 3694 танки, 2905 артсистем, 7181 броньована машина. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 28 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 189 460 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 189 460 (+540) осіб ліквідовано,
- танків - 3694 (+0) од,
- бойових броньованих машин - 7181 (+3) од,
- артилерійських систем - 2905 (+18) од,
- РСЗВ - 543 (+1) од,
- засоби ППО - 294 (+1) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2467 (+6),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5819 (+14) од,
- спеціальна техніка - 353 (+1).
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.