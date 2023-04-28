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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 189 460 осіб (+540 за добу), 3694 танки, 2905 артсистем, 7181 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 28 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 189 460 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 189 460 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків - 3694 (+0) од,
  • бойових броньованих машин - 7181 (+3) од,
  • артилерійських систем - 2905 (+18) од,
  • РСЗВ - 543 (+1) од,
  • засоби ППО - 294 (+1) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2467 (+6),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5819 (+14) од,
  • спеціальна техніка - 353 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 189 460 осіб (+540 за добу), 3694 танки, 2905 артсистем, 7181 броньована машина 01

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Йшов 3355 день москальсько-української війни. 38 одиниць техніки і більше 500 чумардосів. Арта 19, ППО, спецтехніка і логістика супер. Броня просіла. Плюс волна ракет, але це вже зранку, в статистику піде завтра. Слава ЗСУ! Всім добра, оркам смерть. Переможемо.

    P.s. 189 000 це більше ніж таке місто, як Южно-Сахалінськ ...
  • Яр Холодний
    Як я й писав - самі кацапи вже почали підтверджувать, що у них катастрофічна ситуація з медзабезпеченням - якщо вже визнали смертність 50% поранених від несмертельних поранень Казав мені товариш - у нього син - начмед батальйону, що кацапи полюють на наші турнікети Відбирають у полонених та трофеять у вбитих Але багато хто ними користуваться не вміє Саме тому такі часті ампутації кінцівок у кацапських поранених - від неправильної зупинки кровотечі Та й своєчасність надання меддопомоги та евакуації багато значить
  • Valentyna N
    Артсистем скоро наздоженуть танків!
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