Ворог вкотре обстріляв прикордонні та прифронтові населені пункти 3 районів Харківщини, - ОВА
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ
"Під ворожим вогнем перебували, зокрема, Липці, Бугаївка, Козача Лопань, Вовчанськ, Кам'янка, Петропавлівка, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу с. Липці Харківського району зі 120-мм мінометів пошкоджено 3 приватних будинки та 2-поверховий багатоквартирний будинок. У с. Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, зруйновано гараж та трактор. Обійшлося без постраждалих.
"Вчора у с. Токарівка Харківського району при проведені робіт з відновлення ліній електропередач автомобіль "Харківобленерго" підірвався на вибухонебезпечному предметі. 54-річний водій авто загинув на місці. 4 працівників – від 51 до 29 років отримали поранення. Один з поранених перебуває у важкому стані, стан інших – середньої тяжкості", - додав Синєгубов