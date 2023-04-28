Ворог вкотре обстріляв прикордонні та прифронтові населені пункти 3 районів Харківщини, - ОВА

Минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ

"Під ворожим вогнем перебували, зокрема, Липці, Бугаївка, Козача Лопань, Вовчанськ, Кам'янка, Петропавлівка, Дворічна, Лиман Перший та інші міста і села", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу с. Липці Харківського району зі 120-мм мінометів пошкоджено 3 приватних будинки та 2-поверховий багатоквартирний будинок. У с. Петропавлівка Куп'янського району обстрілами пошкоджені приватні домоволодіння, зруйновано гараж та трактор. Обійшлося без постраждалих.

"Вчора у с. Токарівка Харківського району при проведені робіт з відновлення ліній електропередач автомобіль "Харківобленерго" підірвався на вибухонебезпечному предметі. 54-річний водій авто загинув на місці. 4 працівників – від 51 до 29 років отримали поранення. Один з поранених перебуває у важкому стані, стан інших – середньої тяжкості", - додав Синєгубов

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