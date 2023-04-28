471 дитина загинула та понад 952 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 28 квітня 2023 року більш ніж 1423 дитини постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 471 дитина загинула та понад 952 зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 452, Харківській - 275, Київській - 128, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 88, Чернігівській - 68, Дніпропетровській - 67, Луганській – 66", - йдеться в повідомленні..



Так, 28 квітня внаслідок обстрілу ворогом цивільної інфраструктури м. Дніпро загинули мати та її 2-річна дочка.



Також 28 квітня внаслідок обстрілу м. Українка Київської області постраждала 13-річна дівчинка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 951 дитина зазнала поранень унаслідок збройної агресії РФ в Україні