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Садити бойового офіцера за те, що росіяни обстріляли аеродром - сюрреалізм, - комбат 2 батальону 3 штурмової бригади Кухарчук

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Садити бойового офіцера за те, що росіяни обстріляли аеродром - сюрреалізм, - комбат 2 батальону 3 штурмової бригади Кухарчук
Комбат 2 батальону 3 штурмової бригади Дмитро Кухарчук висловився щодо арешту в.о. командира однієї з частин Сил спецоперацій, полковника Романа Червінського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Кухарчука

"Не маю часу дивитися інтерв’ю Червінського, тому скажу коротко. Садити бойового офіцера в СІЗО без права застави через те, що росіяни обстріляли військовий об’єкт, який є на кожній карті (аеродром) – це й***ний сюрреалізм", - йдеться у дописи 

Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

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Топ коментарі

  • Роман с камнем
  • Snart
    Справа проти офіцера Червінського, обростає новими подробицями, які свідчать про замовний і штучний характер звинувачення.
    Одне зі звинувачень - що через «дії» Червінського ворог отримав координати аеродрома Канатове і ракета знищила два літака, які там перебували.
    Це повна маячня і ось чому.
    Минулого місяця суд у Кропивницькому засудив до 14,5 років тюрми колишнього контррозвідника СБУ Сергія Говоруху. Саме він на початку війни надав ворогу координати військового аеродрому Канатове і скорегував ракетний удар. Слідство встановило прямий зв'язок Говорухи з ворожими спецслужбами і він отримав тюремний термін за державну зраду. Посилання в коментарях.
    Особливо раджу звернути увагу на те, що два роки служби з 2019 по 2021 Говоруха провів у Херсоні оперуповноваженим департаменту контррозвідки. Саме Херсонське СБУ здало і місто, і область на початку війни і саме в Херсоні активно працював ще один нещодавно викритий зрадник - голова Кримського управління СБУ Кулініч, агент ФСБ, призначений на цю посаду Зеленським за поданням Баканова.
    Проте, незважаючи ні на що, все намагаються спихнути на Червінського. Офіцера, який брав участь в операціях зі знищення Гіві і Мотороли та виманювання вагнерівців в Україну у 2020. Офіцера, який насолив і ФСБ з ГРУ, і Банковій, бо не мовчав про зірвану операцію щодо вагнерівців.
    І ніхто зі слідства, звісно, не ставить питання - чому під час проведення спецоперації на засвіченому аеродромі перебували під відкритим небом бойові літаки? Чому їх не забрали, оскільки ризик при проведенні подібних операці є завжди? І чому командний склад проігнорував повітряну тривогу, що призвело до жертв під час удару?
    Розповіді про скасовану операцію - це для непосвяченої публіки. Скасування не було. А однобічність слідчих по Червінському чітко доводить замовність справи. Це сигнал військовим - мовчіть, щоб гірше не було. Проте, ефект може бути зворотнім. На Банковій не розуміють скільки всього накопичилось щодо них. (с) Володимир Ар'єв.
  • Urs
    Петр Петров

    @Rooftop564

    ·

    Зазирнув на секунду до Найєма, Стерненка, Михайлової щодо реакції на арешт Червінського. Вони усі начебто дуже сильно реагували на криве слово проти ЗСУ-шника у тві. На арешт начебто повинні реагувати сильніше. Знаєте що? Вони плювати на арештованого воїна хотіли. Не проплачено.
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