Садити бойового офіцера за те, що росіяни обстріляли аеродром - сюрреалізм, - комбат 2 батальону 3 штурмової бригади Кухарчук

Комбат 2 батальону 3 штурмової бригади Дмитро Кухарчук висловився щодо арешту в.о. командира однієї з частин Сил спецоперацій, полковника Романа Червінського.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Кухарчука.

"Не маю часу дивитися інтерв’ю Червінського, тому скажу коротко. Садити бойового офіцера в СІЗО без права застави через те, що росіяни обстріляли військовий об’єкт, який є на кожній карті (аеродром) – це й***ний сюрреалізм", - йдеться у дописи

Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

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