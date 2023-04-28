РФ скасувала "танковий біатлон" через великі втрати техніки та військових на фронті, - британська розвідка

Росія була змушена скасувати змагання з "танкового біатлону". Великі втрати на війні з Україною призвели до нестачі танків та танкістів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, минулого тижня російські ЗМІ повідомили, що щорічні Армійські міжнародні ігри в Росії у 2023 році не відбудуться. Ігри, заявлені як "Військова олімпіада", символізують спробу Росії представити збройні сили основою масової культури. Захід, схожий на фестиваль, також відомий як "танковий біатлон".

За даними британської розвідки, Росія, найімовірніше, скасувала ігри головним чином тому, що побоюється, що у воєнний час цей захід буде сприйнятий як несерйозний. Російські націоналістичні коментатори, у тому числі колишній офіцер розвідки Ігор Гіркін, люто критикували Міністерство оборони Росії у 2022 році.

"Існує також реальна ймовірність того, що через втрати в Україні Міноборони Росії стурбовано тим, що нестача танків, танкістів та іншого кваліфікованого персоналу поставить під загрозу звичне домінування російської команди в таблиці медалей", - зазначають у Міноборони Британії.

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