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Захисникам України під Бахмутом потрібен дрон. ЗБІР

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Захисникам України під Бахмутом потрібен дрон. ЗБІР
Завдяки DJI Matrice 30t вони зможуть набагато ефективніше виявляти ворожу російську артилерію.

Про це пише у фейсбуці Олександр Доброжанський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Друзі, ще раз прошу допомогу для сина дозібрати на дрон. Ніяк не може зібрати потрібну суму. Женя Доброжанский , пілот аеророзаідки працює у самому відомому сьогодні місці України. Треба придбати DJI Matrice 30t, який дозволить принципово покращити швидкість та якість виявлення ворожої арти", - написав він.

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Топ коментарі

  • Oleksii Pilevych b6f1d6b2
    Навіщо такий міністр МО який нездатен налагодити НОРМАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ елементарними речами (дрони, броньовані авто тощо)?
  • Роман с камнем
    Навіщо захисникам Бахмута "весільний дрон (С) Резніков Ольоша" - міністр оборони , мародер.
  • Степан Лукашёв
    На дрони у пана рєзнікова коштів нема; є тільки на яблука по 51 грн та яйця по 17. Та й, взагалі, дрони--"іграшки весільні" (с).
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