Ракетний удар по Умані: Кількість жертв зросла до 23 осіб, з них 4 дитини. ВIДЕО (оновлено)

Кількість жертв ракетного удару по Умані зросла до 23 осіб, з них 4 дитини.

Про це повідомили в МВС, передає Цензор.НЕТ.

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"На жаль, кількість загиблих в Умані зросла. Щойно рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла загиблих уманчан. Всього 10 жертв російської агресії станом на 10:05", - зазначив міністр внутрішнії справ Ігор Клименко.

Пізніше в МВС повідомили, що внаслідок обстрілу Умані загинули 11 громадян. Водночас 9 осіб госпіталізовано.

"На місці трагедії розгорнуто оперативний штаб і намети, де наші громадяни із сусідніх будинків і будинку, який постраждав найбільше, можуть перечекати, поки місцева влада надасть їм місця для тимчасового притулку. Наразі місцева влада забезпечила усіх продуктами харчування. Окрім того, працює телефон гарячої лінії, куди можуть звернутися рідні та близькі тих громадян, які проживали у постраждалому будинку", - додав Клименко.

Станом на 12:20 відомо про 12 загиблих. З-під завалів дістали ще одне тіло.

О 12:38 в МВС повідомили, що з-під завалів дістали тіла ще двох осіб. Кількість загиблих зросла до 14.

Станом на 13:30 відомо про 15 загиблих.

За даними ДСНС кількість жертв зросла до 16 осіб.

"Всього загинуло 16 осіб (з них 3 дитини), постраждало 18 осіб (з них 9 залишаються госпіталізовані), врятовано 17 осіб (з них 3 дитини) та вилучено 1 фрагмент тіла", - йдеться в повідомленні.

Станом на 15.00 кількість жертв зросла до 17, повідомили в МВС.

"З-під завалів дістали ще одну жертву ракетного обстрілу РФ. Станом на 15:00 маємо 17 загиблих. Рятувальна операція триває", - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції повідомили, що станом на 16:31 відомо про 19 загиблих. 18 осіб дістали поранення.

Станом на 17:00 у МВС заявили, що з-під завалів дістали ще одне тіло. Кількість жертв зросла до 20.

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Станом на 19:00 під завалами зруйнованого російським ракетним ударом будинку в Умані було виявлено тіло ще однієї дитини, повідомляє МВС України.

"Кількість загиблих: 23, з них 4 дитини", - зазначено в повідомленні