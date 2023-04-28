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Німеччина передасть ЗСУ кілька десятків танків Leopard застарілої версії 1А5 в середині року, - Пісторіус

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Німеччина передасть ЗСУ кілька десятків танків Leopard застарілої версії 1А5 в середині року, - Пісторіус
У середині року розпочнеться постачання Збройним Силам України кількох десятків танків Leopard застарілої версії 1А5

Про це стало заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус іспанському виданню La Vanguardia, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.Новини.

Пісторіус зазначив, що у березні Берлін передав Україні 18 сучасних Leopard 2A6 та 40 бойових машин піхоти Marder, "а також інші пакети [військової допомоги], такі як терміново необхідні запасні частини та боєприпаси".

За його словами, Німеччині разом із партнерами "в результаті вдалося забезпечити бригаду".

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"Постачання основних бойових танків Leopard 1A5 тільки почалося. Тільки на цьому тижні почалася підготовка понад сотні українських військових на Leopard 1. Постачання до 80 Leopard 1 почнеться в середині року", – сказав Пісторіус.

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Як ви всі задовбали своєю "патріотичністю" і розумом. Ну не подобаються вам застарілі німецькі танки - візьміть свої "Оплоти", т-80, т-64, навіть є один зразок Ноти. Які питання до німців? Ви їх маєте тільки дякувати, бо вони ці танки зерегли та передають нам і не закатали в асфальт, а думали, що хтось колись може напасти.
  • Urs
    показатели пробития западных подкалиберных 105-мм снарядов аналогичны 125-мм советским, и дальность прицельного выстрела у него вдвое больше, чем у любого кацапского танка.
  • Urs
    они вынесут любой кацапский танк еще до того, как он приблизится на дистанцию своего прицельного выстрела.
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