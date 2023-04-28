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Кулеба про нічний обстріл окупантами: "Шлях до миру - озброїти Україну F-16"

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Кулеба про нічний обстріл окупантами: "Шлях до миру - озброїти Україну F-16"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає нічний обстріл України черговим аргументом для надання Україні літаків F-16.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ракетні удари, які вбивають уві сні невинних українців, у тому числі 2-річну дитину, є відповіддю росії на всі мирні ініціативи. Шлях до миру - вигнати Росію з України. Шлях до миру - озброїти Україну F-16 і захистити дітей від російського терору", - наголосив очільник МЗС.

Також читайте: Передача Україні F-16 скоріше стримуватиме Росію, ніж "провокуватиме" її, - Кулеба

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Топ коментарі

  • Леонид Тищенко 711eae6c
    Кулеба , якщо ваша зелена падаль і далі буде розкрадати допомогу Заходу то не тільки F-16 а навіть патронів не отримаєте .Активна частина суспільства терпить вас тільки через те що через вас іде західна допомога .Якщо втратите довіру Заходу і припинеться допомога то народ згадає всі ваші зради і розірве на куски .
  • Volodymyr Zolotar
    Шлях до миру - не шукати мир в очах ані Московії, ані Китаю, не погоджувати власні дії, у тому числі військового значення з країнами, які підтримують Московію. Шлях до миру - належна підготовка і забезпечення військовослужбовців. Шлях до миру - приборкання корупції. Шлях до миру - виконання взятих на себе обов'язків перед ЄС, а не "петляніє" проміж краплин. Шлях до миру - розслідування фактів некомпетентності та злочинів. F16 стоять десь там в кінці списку, геть зовсім далеко за яйцями по 17 грн. і бажанням зійтися посередині.
  • Kostyantin
    Опять лицемерие, ПВО полностью закрыло небо над Киевом и без ф16.
    Закройте небо над остальными городами , а Кулебе нужно заниматься своими обязаностями.
    Провал с закрытием рынка ЕС для украинского агросектора как раз его некомпетентность.
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