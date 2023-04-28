Кулеба про нічний обстріл окупантами: "Шлях до миру - озброїти Україну F-16"
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає нічний обстріл України черговим аргументом для надання Україні літаків F-16.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Ракетні удари, які вбивають уві сні невинних українців, у тому числі 2-річну дитину, є відповіддю росії на всі мирні ініціативи. Шлях до миру - вигнати Росію з України. Шлях до миру - озброїти Україну F-16 і захистити дітей від російського терору", - наголосив очільник МЗС.